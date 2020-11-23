Айвазовська розповіла про значне використання чорного піару у другому турі виборів

Виборча кампанія до повторного голосування в 11 громадах, яке пройшло 22 листопада, відбувалася в умовах активної конкурентності із залученням національних засобів масової інформації та політиків всеукраїнського рівня для здійснення агітації.

Про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі 23 листопада.

"Ми відзначаємо, що ця виборча кампанія до повторного голосування в 11 громадах відбувалася в умовах активної конкурентності із залученням національних засобів масової інформації і політиків всеукраїнського рівня для здійснення агітації за тих чи інших кандидатів. Ця конфліктність мала ознаки конкурентності, але подекуди виходила за межі певної логіки або моралі. Тобто мова йде про значне використання чорного піару проти конкурентів, зокрема через не лише ЗМІ локальні чи національні, а в першу чергу, засобами соціальних мереж, мережі Інтернет, Фейсбуку тощо", - зазначила Айвазовська.

Голова правління ОПОРИ уточнила, що в рамках кампанії поширювалася недостовірна інформація про кандидатів. Натомість кандидати не поспішали в законний спосіб вимагати спростування чи уточнення цих відомостей для того, щоб захистити власну репутацію.

Як повідомлялося, у неділю, 22 листопада, в Україні проходило повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.