Дніпро та Львівщина найбільше скаржились на порушення під час виборів - ОПОРА

Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала 275 інцидентів, пов'язаних з організацією проведення повторного голосування в 11 громадах 22 листопада.

Про це поінформувала голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в Укрінформі 23 листопада.

"В цілому наша організація зафіксувала 275 інцидентів, пов'язаних з організацією проведення виборів, дня голосування, порушеннями, які супроводжували цей процес. Також ми відзначаємо, що Національна поліція за офіційною інформацією станом на 20:00, отримала 407 заяв і повідомлень, серед яких - велика кількість від спостерігачів ОПОРИ про порушення, які мають відношення до виборчих процедур або умов, які визначає законодавство щодо процесу організації і проведення виборів", - розповіла Айвазовська.

Так, найбільша кількість звернень і заяв, порушень, була зафіксована в місті Дніпрі.

"За даними поліції, це 206 з 407. Тобто це фактично половина від усіх, які надійшли до органів правопорядку. Тоді як, наприклад, на другому місці є Львівська область, де відбувалися вибори в двох територіальних громадах і всього надійшло лише 46 повідомлень. Інші міста забезпечили ще менший рейтинг", - зазначила Авазовська.

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Найбільша кількість порушень стосувалася фотографування виборчого бюлетеня. Зокрема, 177 інцидентів зафіксовані поліцією, тоді як за даними спостерігачів ОПОРИ такі порушення були здійснені на понад 13% виборчих дільниць. Найбільша їхня чисельність припадає теж на місто Дніпро.

"36 фактів звернень і заяв стосувалися незаконної агітації, 13 - різних конфліктів між суб'єктами виборчого процесу, 12 - знищення, псування виборчих бюлетенів безпосередньо виборцями. І 8 - фальсифікація виборчих документів, що переважно стосується підписання протоколів про підрахунок голосів, пустих, членами виборчих комісій ще до завершення голосування або навіть на ранішньому засіданні. Відповідно до законодавства, ця проблема має ознаки кримінального злочину, тому що пустий й протокол з усіма підписами членів комісії і мокрою печаткою може бути заповнений у спосіб невідповідний, не так, як здійснено підрахунок на цій виборчій дільниці", - зауважила голова правління ОПОРИ.

Громадянська мережа ОПОРА закликає органи правопорядку не лише інформувати суспільство про ці факти, а й належним чином на них реагувати.

"Хоча з нашого боку великих зауважень немає, тому що переважна більшість інцидентів, з якими зверталися до представників Національної поліції наші спостерігачі, завершилися складанням адміністративних протоколів або належним реагуванням з метою усунення порушень", - зазначила Айвазовська.

Вона додала: "В цілому хочеться відзначити, що кількість порушень була відповідно чисельно значною порівняно навіть з 15 листопада, але окрім фотографування виборчого бюлетеня, системних порушень, які б могли вплинути на результат, не було".

Громадянська мережа ОПОРА також відзначила порушення заходів протидії COVID-19 - як членами виборчих комісій, так і самими виборцями.

"Ми констатуємо факт, що вибори по суті організовуються з коліс, з неналежним матеріально-технічним забезпеченням, що може впливати на комфортність і відповідність умов організації виборчого процесу", - зазначила Ольга Айвазовська. За її словами, інколи антиковідні заходи не виконувалися членами комісій, а інколи виконувалися у спосіб, який має ознаки кримінального злочину, а саме - перешкоджання виборчому праву громадянам.

Як повідомлялося, у неділю, 22 листопада, в Україні проходило повторне голосування на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.