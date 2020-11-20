Кандидати в мери витратили понад $200 тисяч на агітацію в соцмережах - ОПОРА

Про це розповіла на пресконференції в Укрінформі голова Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

"Агітація, яка була здійснена кандидатами в соцмережах, зокрема, в мережі Фейсбук, за нашими оцінками, вартувала їм 227 тисяч доларів. Це підрахунок безпосередньо за 8,5 тисячі повідомлень і постів, які рекламувалися в мережі Фейсбук на платній основі", - сказала Айвазовська.

За її словами, серед найбільш активних кандидатів - Олег Синютка (Львів, “Європейська Солідарність”), Віктор Шакирзян (Рівне, “Рівне разом”) і Андрій Садовий (Львів, “Об’єднання “Самопоміч”). Це рейтинг кандидатів, які витратили найбільше коштів на агітацію в соціальних мережах, зазначила Айвазовська.

Окремо ОПОРА, за її словами, підрахувала фінансування третіх сторінок у Facebook, які прямо або приховано агітують за кандидатів-учасників повторного голосування або дискредитують їх. Вартість такого фінансування - понад 34,7 тисячі доларів.

"Це свідчить про те, що велика кількість агітації трансформується і переходить в безпосередню комунікацію через інтернет і соціальні мережі", - підкреслила Айвазовська.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 22 листопада, повторне голосування на виборах міського голови відбудеться у Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Львові, Миколаєві, Нікополі, Полтаві, Рівному, Слов'янську, Ужгороді та Черкасах.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців понад 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.