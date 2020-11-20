У неділю українці обиратимуть мерів 11 міст і депутатів 47 рад — ЦВК

Участь у голосуванні можуть взяти понад 2,7 млн виборців, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

“22 листопада відбудеться повторне голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Зокрема, в 11 територіальних громадах у 9 регіонах – з виборів міського голови”, - розповіли в ЦВК.

За інформацією Центрвиборчкому, так званий другий тур виборів відбудеться у:

– Дніпрі (Дніпропетровська область) – кандидати на посаду: Загід Краснов (висунутий місцевою організацією партії “За майбутнє”) та Борис Філатов (висунутий місцевою організацією партії “Пропозиція”);

– Нікополі (Дніпропетровська область) – Руслан Олійник (“Слуга народу”) та Олександр Саюк (“За майбутнє”);

– Словʼянську (Донецька область) – Вадим Лях (“Опозиційний блок”) та Павло Придворов (“Опозиційна платформа – За життя”);

– Ужгороді (Закарпатська область) – Богдан Андріїв (висунутий шляхом самовисування) та Віктор Щадей (“Слуга народу”);

– Бердянську (Запорізька область) – Валерій Баранов (“За майбутнє”) та Олександр Свідло (“Опозиційна платформа – За життя”);

– Дрогобичі (Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування);

– Львові – Андрій Садовий (“Самопоміч”) та Олег Синютка (“Європейська Солідарність”);

– Миколаєві – Олександр Сенкевич (“Пропозиція”) та Владислав Чайка (“Опозиційна платформа – За життя”);

– Полтаві – Сергій Іващенко (“Слуга народу”) та Олександр Мамай (“За майбутнє”);

– Рівному – Олександр Третяк (“Європейська солідарність”) та Віктор Шаркизян (“Рівне разом”);

– Черкасах – Анатолій Бондаренко (“За майбутнє”) та Віктор Євпак (“Голос”).

За даними ЦВК, у повторному голосуванні з виборів міського голови, яке відбудеться на 1 649 виборчих дільницях, загалом зможуть узяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.

Окрім того, у ЦВК проінформували, що 22 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад: 3 депутатів – до 2 міських рад, 20 депутатів – до 13 селищних рад, 43 депутатів – до 32 сільських рад.

Планується, що повторне голосування відбуватиметься на 86 виборчих дільницях. У ньому загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 42,9 тис. виборців.

Як зазначили у ЦВК, результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 року включно.

Водночас у ЦВК наголосили, що під час повторного голосування з місцевих виборів у звʼязку зі складною епідеміологічною ситуацією та оголошеним Кабінетом Міністрів карантином вихідного дня члени дільничних виборчих комісій контролюватимуть дотримання виборцями та іншими учасниками виборчого процесу правил безпеки.

На дільницях мають бути організовані відповідні протиепідемічні заходи. Зокрема, при вході на виборчі дільниці має здійснюватися температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання необхідно передбачити окремі кабіни для таємного голосування. З метою дотримання безпечної дистанції на вході та в приміщеннях, де відбуватиметься голосування, має бути нанесена відповідна розмітка. Усі дільниці слід забезпечити необхідною кількістю дезінфікуючих засобів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.

У неділю, 15 листопада, повторне голосування на виборах міського голови відбулося у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.