У неділю українці обиратимуть мерів 11 міст і депутатів 47 рад — ЦВК

У неділю українці обиратимуть мерів 11 міст і депутатів 47 рад — ЦВК

Укрінформ
У неділю, 22 листопада, повторне голосування відбудеться на виборах голів 11 міст та депутатів 47 місцевих рад.

Участь у голосуванні можуть взяти понад 2,7 млн виборців, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

“22 листопада відбудеться повторне голосування з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Зокрема, в 11 територіальних громадах у 9 регіонах – з виборів міського голови”, - розповіли в ЦВК.

За інформацією Центрвиборчкому, так званий другий тур виборів відбудеться у:

– Дніпрі (Дніпропетровська область) – кандидати на посаду: Загід Краснов (висунутий місцевою організацією партії “За майбутнє”) та Борис Філатов (висунутий місцевою організацією партії “Пропозиція”);

– Нікополі (Дніпропетровська область) – Руслан Олійник (“Слуга народу”) та Олександр Саюк (“За майбутнє”);

– Словʼянську (Донецька область) – Вадим Лях (“Опозиційний блок”) та Павло Придворов (“Опозиційна платформа – За життя”);

– Ужгороді (Закарпатська область) – Богдан Андріїв (висунутий шляхом самовисування) та Віктор Щадей (“Слуга народу”);

– Бердянську (Запорізька область) – Валерій Баранов (“За майбутнє”) та Олександр Свідло (“Опозиційна платформа – За життя”);

– Дрогобичі (Львівська область) – Андрій Веселий (самовисування) та Тарас Кучма (самовисування);

– Львові – Андрій Садовий (“Самопоміч”) та Олег Синютка (“Європейська Солідарність”);

– Миколаєві – Олександр Сенкевич (“Пропозиція”) та Владислав Чайка (“Опозиційна платформа – За життя”);

– Полтаві – Сергій Іващенко (“Слуга народу”) та Олександр Мамай (“За майбутнє”);

– Рівному – Олександр Третяк (“Європейська солідарність”) та Віктор Шаркизян (“Рівне разом”);

– Черкасах – Анатолій Бондаренко (“За майбутнє”) та Віктор Євпак (“Голос”).

За даними ЦВК, у повторному голосуванні з виборів міського голови, яке відбудеться на 1 649 виборчих дільницях, загалом зможуть узяти участь орієнтовно понад 2 млн 754,1 тис. виборців.

Окрім того, у ЦВК проінформували, що 22 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах відбудеться повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад: 3 депутатів – до 2 міських рад, 20 депутатів – до 13 селищних рад, 43 депутатів – до 32 сільських рад.

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Планується, що повторне голосування відбуватиметься на 86 виборчих дільницях. У ньому загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 42,9 тис. виборців.

Як зазначили у ЦВК, результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міського голови мають бути встановлені територіальними виборчими комісіями не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада 2020 року включно.

Водночас у ЦВК наголосили, що під час повторного голосування з місцевих виборів у звʼязку зі складною епідеміологічною ситуацією та оголошеним Кабінетом Міністрів карантином вихідного дня члени дільничних виборчих комісій контролюватимуть дотримання виборцями та іншими учасниками виборчого процесу правил безпеки.

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На дільницях мають бути організовані відповідні протиепідемічні заходи. Зокрема, при вході на виборчі дільниці має здійснюватися температурний скринінг, а для виборців з ознаками захворювання необхідно передбачити окремі кабіни для таємного голосування. З метою дотримання безпечної дистанції на вході та в приміщеннях, де відбуватиметься голосування, має бути нанесена відповідна розмітка. Усі дільниці слід забезпечити необхідною кількістю дезінфікуючих засобів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбулися чергові місцеві вибори.

У неділю, 15 листопада, повторне голосування на виборах міського голови відбулося у Луцьку, Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.

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