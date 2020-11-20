Другий тур: Комітет виборців заявляє про маніпуляції з явкою

Комітет виборців України заявляє, що напередодні другого туру виборів, які відбудуться 22 листопада в 11 містах України, задіяні різноманітні маніпуляції, пов'язані з явкою виборців.

Про це розповів на пресконференції голова КВУ Олексій Кошель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Напередодні другого туру спостерігачі від КВУ повідомляють про маніпуляції, пов'язані із явкою виборців. В умовах, якщо явка виборців буде незначною, будь-яка маніпуляція може мати суттєвий вплив на результати волевиявлення. І так ми бачимо, що команди окремих кандидатів маніпулюють, щоб штучно підвищити явку окремих електоральних груп або штучно занизити явку, і таким чином отримати для себе більшу кількість своїх прихильників, чи меншу кількість прихильників свого опонента", - сказав Кошель.

Як приклад він навів ситуацію у Львові, коли напередодні другого туру штучно активізовують явку молодих виборців. Для цього задіяно одну з мереж торгівлі мобільних телефонів, яка оголосила акцію "Качни виборчу дільницю" і розігрує 12 моделей айфонів. "Це 320 тисяч гривень. І великі кошти витрачаються ще на рекламу цієї акції. Тобто таким чином може бути активізована явка молодих виборців.. .Це жодним чином не є порушенням чинного законодавства, але це є звичайна маніпулятивна технологія", - розповів голова КВУ.

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Подібну ситуацію, за його словами, можна спостерігати і в Полтаві. Але там технологія спрямована на те, щоб збити явку прихильників однієї політичної сили, які можуть голосувати за одного з кандидатів. "Ця технологія достатньо масштабна і полягає у роботі псевдосоціологічної служби, що проводить опитування про електоральні настрої жителів Полтави, але незалежно від комбінації незмінним залишається питання про загрози коронавірусу і потребу уникати зібрань людей. Тобто сама постановка питання наштовхує виборця на думку про те, що йому краще залишатися дома і не приходити на виборчі дільниці", - наголосив Кошель.

Він зауважив, що такі технології спостерігаються і в інших містах, де має пройти другий тур виборів 22 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 22 листопада, повторне голосування на виборах міського голови відбудеться у Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Львові, Миколаєві, Нікополі, Полтаві, Рівному, Слов'янську, Ужгороді та Черкасах.

Повторне голосування з виборів міського голови, так званий другий тур, призначається у територіальних громадах із кількістю виборців більше 75 тисяч, де в першому турі жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.