Голова КВУ пояснив низьку явку виборців у неділю

Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель не виключає, що низька явка виборців у неділю пов'язана в тому числі із недопрацюванням Міністерства охорони здоров'я у питанні інформування громадян про те, що у карантин вихідного дня вибори таки відбудуться, і про правила, яких мають дотримуватися люди на дільницях.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На гарячу лінію КВУ у суботу та неділю надходили десятки дзвінків виборців, які просто запитували, чи відбудуться сьогодні вибори з огляду на карантин. Тобто, багато виборців просто не розуміли. Керівництво Міністерства охорони здоров'я наголошувало на питаннях роботи ресторанів, кафе, спортивних закладів тощо і жодним чином не згадали про понад 1 млн 600 тис. виборців, які могли брати участь у виборах 15 листопада. Ми наголошуємо, зараз вкрай важливо зробити із цього висновки та не допустити повтору», - сказав Кошель.

Як наголосив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок, спостерігачі комітету в неділю на дільницях зафіксували багато фактів недотримання протиепідемічних заходів. Йдеться про непроведення температурного скринінгу або проведення його термометрами, які не працюють належним чином, використання членами виборчих комісій одних і тих же масок упродовж усього дня голосування, або ж носіння їх неправильно. Були випадки, коли не проводилося вологе прибирання, не дотримувалися вимоги щодо соціальної дистанції.

В КВУ вважають, що недотримання карантинних правил пов'язане, по-перше, із відсутністю фінансування на дотримання цих вимог, а, по-друге, із «розмитістю» вимог, які поставив уряд.

«Проблеми, які були 25 жовтня, перейшли на вибори, які відбулися 15 листопада. Ми не виключаємо, що 22 листопада ті ж самі члени виборчих комісій будуть у тих самих масках, що й на попередніх виборах, тому що насправді заміна масок членами виборчих комісій – це був виняток із правил. Переважна більшість перебували в одних і тих самих масках. До виборів 22 листопада залишається 5 днів. Ми вважаємо, що зараз Кабінет Міністрів та головний санітарний лікар, МОЗ мають дати деталізовану інформацію для виборчих комісій щодо безпекового фактора, керівництво має закликати виборців приходити та брати участь у виборах, не відмовчуватися, тому що це неприпустимо. Причина низької явки – в тому числі у керівництві МОЗ, а місцева влада повинна здійснити перевірку виборчих дільниць. Йдеться не про великі кошти, йдеться про достатню кількість масок, дезінфекторів, йдеться про те, що невідомо де та ким закуплені дешеві термометри, які часто показують навіть однакову температуру 35 для всіх виборів, щоб їх замінити на інші. Йдеться про елементарні речі, але в той самий час йдеться про безпеку виборців», - підкреслив Кошель.

Водночас за словами представників КВУ, у неділю було зафіксовано й низку інших порушень.

Загалом, у другому турі було масове засилля матеріалів з ознаками чорного піару, чимала кількість фактів агітації у день голосування, зафіксовано спроби не допустити спостерігачів на виборчі дільниці та намагання обмежити можливість їх пересування по дільниці, щоб у них не було можливості бачити все, що відбувається на дільниці.

Була проблема, пов'язана із вимогою від спостерігачів результатів тестування на COVID-19, зафіксовано випадки фотозйомки виборцями своїх бюлетенів з метою звітування перед кимось, а це вже факти підкупу.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада повторне голосування проходило на виборах міських голів Херсона, Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум та Камʼянця-Подільського.