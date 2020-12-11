На першій сесії міськради Слов'янська побилися депутати

У засіданнях першої сесії міськради Слов'янська Донецької області оголошено перерву до 15 грудня – до цього призвели розбіжності між депутатами та сутички в кулуарах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Славянск деловой», публікуючи відповідне відео.

Журналісти вказують, що конфлікт на сесії стався в першій перерві між активістами і деякими депутатами. «Зокрема, дісталося Павлу Придворову. Йому довелося сховатися в їдальні міськради», - йдеться в повідомленні.

Упродовж 4 годин новообрані депутати Слов'янської міськради проголосували лише за створення фракцій і комісій.

Зокрема, від депутата Нелі Штепи, ексмера Словянська, пролунала пропозиція про створення комісії з питань розслідування обставин прийняття виконавчим комітетом міськради рішення про надання дозволу на перехід окремих навчальних закладів на опалення альтернативними джерелами енергії.

Депутат Олег Недава запропонував створити тимчасову контрольну комісію з вивчення питань передачі комунальної власності.

Крім того, депутатом Анжелою Париновою було внесено пропозицію про створення тимчасової комісії для вивчення можливого використання міським головою Вадимом Ляхом адміністративних ресурсів під час передвиборчої кампанії.

Всі ці пропозиції було прийнято.

На завершення мер Вадим Лях запропонував провести другу частину першої сесії у вівторок, 15 грудня, та опрацювати всі питання.

Як повідомлялося, 22 листопада у другому турі місцевих виборів у Слов'янську переміг чинний мер від «Опоблоку» Вадим Лях. Йому в другому турі поступився кандидат від ОПЗЖ Павло Придворов. У першому турі від «Партії миру і розвитку» також брала також участь ексмер Неля Штепа. І Придворов, і Штепа стали депутатами міської ради.

Фото: slavdelo.dn.ua