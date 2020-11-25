У Слов’янську не відбулася сесія міськради – прийшла менш як половина депутатів

У Слов’янську через відсутність кворуму не відбулася сесія міської ради - прийшло менше половини депутатів.

Як передає Укрінформ, про це 25 листопада повідомили у Слов’янській міській раді.

«Позачергова, 89-та сесія Слов’янської міської ради 7 скликання, призначена на 25 листопада, не відбулася через відсутність кворуму. На неї зареєструвалися чотирнадцять депутатів із 36. Зазначимо, що для кворуму необхідні мінімум дев’ятнадцять осіб», - йдеться у повідомленні.

До порядку денного сесії були включені шість основних питань, більшість із них стосувалася фінансування комунальних підприємств, у тому числі, виплати заробітної платні їхнім працівникам.

Коментуючи цей факт переобраний на другу каденцію міський голова Вадим Лях сказав: «Можливо, сесію минулого скликання вдасться зібрати наступного тижня. Якщо ні, то ці питання, на жаль, прийдеться закривати вже новому складу депутатів».

Кореспонденту Укрінформу в пресслужбі міської ради уточнили, що сьогодні хотіли провести сесію в старому складі, щоб швидко вирішити наболілі питання, але тепер сесія пройде вже в новому складі на наступному тижні.

«Поки новообрані депутати у нас не прийняли присягу», - додали в пресслужбі.

Як повідомлялося, до міської ради Слов’янська 25 жовтня 2020 року було обрано 38 депутатів від 6 осередків партій, серед яких найбільшу кількість мандатів за результатами голосування отримав осередок політичної партії «Опозиційна платформа - За життя» - 14 мандатів. По 6 мандатів отримали політичні сили «Опозиційний блок» та «Слуга народу», також 5 і 4 мандати відповідно отримали «Партія миру та розвитку» та «Наш край», а «Європейська Солідарність» отримала 3 мандати.

Міським головою Слов’янська в другому турі місцевих виборів обрано Вадима Ляха, за нього віддали свої голоси 16811 виборців (Лях випередив опонента на понад 20%).

Фото: slavrada.gov.ua