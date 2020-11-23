ЦВК оголосила результати виборів мера у Бердянську, Ужгороді та Слов'янську

Центральна виборча комісія отримала від ТВК інформацію про результати повторного голосування на виборах міських голів у трьох містах. Поки що найнижчий відсоток підтримки громадян має мер Бердянська.

Відповідна інформація оприлюднена у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Результати повторного голосування з виборів міських голів 22 листопада. Від ТВК ми поки отримали інформацію про три міста. В Ужгороді 51,01% виборців (відсоток від загальної кількості виборців, що взяли участь у повторному голосуванні) віддали свої голоси за Богдана Андріїва. У Слов’янську за Ляха Вадима — 60,87%. У м. Бердянськ за Баранова Валерія — 49,98%», - йдеться в пості ЦВК.

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Як раніше повідомлялось, 22 листопада в 11 містах України відбулось повторне голосування. Середня явка на виборах міських голів склала майже 30% (29,53%). Водночас, у Бердянську вона була найвищою – 39,23%.