У Слов’янську паралельно порахували голоси: Штепа не проходить у другий тур

У Слов’янську згідно з паралельним підрахунком голосів Неля Штепа, яка балотувалася на крісло мера, не виходить у другий тур виборів.

Як передає Укрінформ, про це 26 жовтня на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила кандидат на цю посаду від партії «Слуга народу», депутат Слов’янської міської ради Ольга Алтуніна.

«Без висновків, лише цифри паралельного підрахунку: Слов’янськ. Виборці – 86 236 осіб, явка 27 670 (32.09%). Вибори голови: Придворов - 8 470 ( 30.61%), Лях - 8 306 (30.02%), Штепа - 4 560 (16.48%), Алтуніна - 3 913(14,14%), Секлецов - 1 118(4,04%), Недосека - 639 (2.31%)», - написала кандидат.

Тобто, згідно з паралельним підрахунком голосів у другий тур виборів виходять нинішній мер міста Вадим Лях, який обирався від партії «Опозиційний блок» та Павло Придворов, який в 2014 році був депутатом Слов’янської міськради й зараз обирався в мери від партії «Опозиційної платформи – За життя».

Неля Штепа, яка була мером Слов’янська в 2014 році, за цими даними, наразі на третьому місці.

Алтуніна також повідомила, що, згідно з паралельним підрахунком голосів, в Слов'янську міськраду цього разу проходять політичні сили: «ОПЗЖ» -34.80%, «Опоблок» - 15.06%, «Слуга Народу» - 14.97%, «Мир і Розвиток» - 11,83%, «Наш Край» - 8.93% та «ЄС» - 5,6%.

Водночас, як повідомлялося, за даними екзитполу, проведеного аналітичним бюро «Система», ексмер Неля Штепа і нинішній міський голова міста Вадим Лях виходять у другий тур місцевих виборів. За даними цього опитування, Лях, який обирався від партії «Опозиційний блок», набирає 34,8%, а Штепа від «Партії миру і розвитку» - 23,1% підтримки голосів виборців.

Неля Штепа була мером Слов'янська в 2014 році, коли місто захопили російські бойовики. Вона була затримана 11 липня 2014 по звинуваченню в «створенні терористичного угруповання і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України». Вийшла з СІЗО в 2017 році. Суд у її справі досі не закінчився, їй загрожує довічне ув'язнення. На суді Штепа пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні її били, а інтерв'ю для російських видань були зроблені «під дулом автомата». 24 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини, розглянувши справу «Штепа проти України», прийняв рішення про виплату їй Україною 3600 євро. Водночас суд відмовив їй у виплаті повної суми в 60100 євро, визнавши вимоги надмірними, а претензії - необґрунтованими.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.