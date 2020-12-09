Уряд схвалив призначення нового глави Дніпропетровської ОДА

Кабінет Міністрів ухвалив подання на звільнення Олександра Бондаренка з посади голови Дніпропетровської облдержадміністрації та призначення нового очільника цієї ОДА.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Телеграмі.

"На сьогоднішньому засіданні уряд проголосував за... подання на звільнення Бондаренка Олександра Вікторовича з посади голови Дніпропетровської ОДА (за угодою сторін)", - йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Мокана, Кабмін ухвалив подання на призначення Валентина Резніченка головою Дніпропетровської ОДА.

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Крім того, Кабмін погодив призначення Дмитра Назаренка - першим заступником голови Київської ОДА.

Як повідомлялося, Валентин Резніченко - український політик, колишній голова Дніпропетровської ОДА (з 25 березня 2014 до 27 червня 2019 року), ексголова Запорізької ОДА (з 20 лютого 2015 по 26 березня 2015 року), генеральний директор ДП “Український державний центр радіочастот” (з серпня 2014 по лютий 2015 року).

Резніченку 48 років. У вересні 2020 року він приєднався до партії “Пропозиція” і став першим номером у списку від "партії мерів" в Дніпропетровську обласну раду.