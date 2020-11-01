У Карпатах рятувальники знайшли виснажених туристів
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Укрінформ
31 жовтня на Івано-Франківщині в Карпатах рятувальникам довелося шукати туристів, які загубилися в горах через сніг та туман. Виснаженими їх знайшли через кілька годин.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Надійшло повідомлення про те, що туристи 1999 р.н. і 1997 р.н., жителі міста Львів, рухаючись гірським туристичним маршрутом біля озера Несамовите Яремчанської міської ради, в зв'язку з ускладненими погодними умовами (випадання мокрого снігу, туман) значно знесилившись, втратили орієнтування і не можуть самостійно продовжувати рух", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС в суботу.
Для пошуку туристів відправили чотирьох рятувальників з поста "Заросляк". Виснажених туристів зустріли біля озера Несамовите.
Фото: ДСНС