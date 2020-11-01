У Карпатах рятувальники знайшли виснажених туристів

31 жовтня на Івано-Франківщині в Карпатах рятувальникам довелося шукати туристів, які загубилися в горах через сніг та туман. Виснаженими їх знайшли через кілька годин.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. "Надійшло повідомлення про те, що туристи 1999 р.н. і 1997 р.н., жителі міста Львів, рухаючись гірським туристичним маршрутом біля озера Несамовите Яремчанської міської ради, в зв'язку з ускладненими погодними умовами (випадання мокрого снігу, туман) значно знесилившись, втратили орієнтування і не можуть самостійно продовжувати рух", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС в суботу. Читайте також: У Єгипті акула напала на українських туристів, дитина в реанімації Для пошуку туристів відправили чотирьох рятувальників з поста "Заросляк". Виснажених туристів зустріли біля озера Несамовите. Фото: ДСНС