До Чернівецької облради проходять 8 партій - паралельний підрахунок

Про це під час представлення результатів паралельного підрахунку голосів, яке транслювалося на сторінці Фейсбуці партії, повідомив керівник обласного штабу партії "ЄС" Сергій Добржанський, передає Укрінформ.

"Що стосується результатів голосування до Чернівецької обласної ради, які ми порахували вже по 100% протоколів. Зокрема, "Слуга народу" набирає 14,8% голосів. Три партії - це "ЄС", "Батьківщина" та "Єдина Альтернатива" набирають близько 11% голосів виборців, "Аграрна партія" набирає 7,1%, "ОПЗЖ" - 6,8%, "Народний контроль" - 6,4%. Також проходить ще партія "За майбутнє" з результатом 5,8% голосів. Решта політичних сил навіть не наближаються до 5-відсоткового бар'єра", - сказав представник партії "ЄС".

Також у партії оприлюднили результати паралельного підрахунку голосів на виборах до Чернівецької міської ради.

Згідно з цими результатами до міськради проходять 7 політичних партій: "Єдина Альтернатива" - 20,1%, "Команда Михайлішина" - 11,5%, "Європейська Солідарність" - 10,4%, "Пропозиція" - 9,8%, "Слуга Народу" - 8,9%, "Народний Контроль" - 7,9%, "Рідне Місто" - 5,2%

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори. Громадяни обирали депутатів обласних, районних, сільських рад, а також селищних, сільських і міських голів у 1 439 громадах.