На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових

У селі Новоівницькому Андрушівського району на Житомирщині на орендованій квартирі зранку виявили мертвими трьох військовослужбовців-контрактників.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Попередньо відомо, що померлих виявили їхні колеги за місцем проживання. Під час поверхневого огляду тілесних ушкоджень у жодного з них виявлено не було.

Поліцейські встановили, що померлі – військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумщини та Дніпропетровщини та 21-річний уродженець міста Чернівці. Чоловіки проживали в орендованому помешканні, де їх і виявили.

Читайте також: На Черкащині знайшли мертвими трьох дітей та їхнього батька

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 8 жовтня, близько 8:50.

На місці працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області та Андрушівського відділення поліції.