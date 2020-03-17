На Черкащині знайшли мертвими трьох дітей та їхнього батька

У селі Придніпровське Чорнобаївського району на Черкащині у приватному будинку виявили тіла трьох дітей віком від 4 до 9 років зі слідами удушення, а у прибудинковій споруді знайшли повішеним їхнього батька.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Інформація, про те, що в одному із будинків в селі Придніпровське Чорнобаївського району виявлено тіла трьох малолітніх дітей без ознак життя, надійшла сьогодні до поліції близько дев’ятої години ранку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будинку поліцейські виявили тіла трьох дітей, віком від 4 до 9 років, зі слідами удушення. Проводячи огляд місця події, у прибудинковій споруді поліцейські виявили батька загиблих дітей, який, імовірно, покінчив життя самогубством через повішання.

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Працівники поліції продовжують працювати на місці події, всі обставини з’ясовуються. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за пунктами 1,2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.