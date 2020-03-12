У будівлі столичного кінотеатру знайшли труп директора

У будівлі столичного кінотеатру знайшли труп директора

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Укрінформ
 У Києві у кінотеатрі "Флоренція" виявили у підвалі на сходах труп директора закладу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Вчора приблизно о 22:00 до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від працівників кінотеатру про те, що на сходах технічного приміщення на проспекті Маяковського виявлено мертвим директора закладу з травмами голови", - йдеться у повідомленні.

За вказаною адресою відразу виїхали слідчо-оперативні групи головного та районного управлінь поліції для документування події.

На місці правоохоронці виявили тіло місцевого жителя, 1967 року народження, з тілесними ушкодженнями, характерними під час падіння.

Правоохоронці також опитали персонал кінотеатру та можливих свідків. Для встановлення остаточної причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу.

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Слідчий відділ Деснянського управління поліції вніс відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Правоохоронці перевіряють усі версії події. Наразі проводяться необхідні слідчі дії для встановлення причин та обставин цього кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.

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