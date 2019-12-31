На столичному ринку обстріляли кіоски

Поліція відкрила два провадження за фактом стрілянини на столичному ринку на Троєщині.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у м.Києві.

"За фактом події розпочато два кримінальних провадження", - зазначається у повідомленні.

Вночі столичні правоохоронці отримали повідомлення про те, що на ринку на вулиці Драйзера Деснянського району столиці стріляють невідомі. На виклик виїхали екіпажі патрульних та слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції.

Попередньо встановлено: четверо невідомих у масках забігли на територію ринку та почали стріляти у кіоски, а в один із них кинули димову шашку. Під час огляду території експерти виявили кілька стріляних гільз та рештки димової шашки. Вилучене направлено для проведення експертного дослідження.

Внаслідок протиправних дій зловмисників ніхто з громадян не постраждав.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Правоохоронцями вживаються заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до цієї події.

Фото: Київ Оперативний