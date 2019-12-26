У Києві на ринку сталася стрілянина, тяжко поранена жінка

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

“Внаслідок інциденту на проспекті Правди отримала поранення жінка. Постраждалій надається необхідна медична допомога. Встановлюються деталі події. На місці події перебуває слідчо-оперативна група, яка встановлює всі деталі інциденту”, - йдеться у повідомленні.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Вирішується питання про надання події правової кваліфікації.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляє "Київ Оперативний", подія сталася на одному зі столичних ринків.

"Щойно на ринку "Виноградар" невідомі під'їхали на автівці, з якої здійснили постріл у бік жінки (близько 60 років), яка саме знаходилася біля пункту обміну валют. Куля потрапила жінці у голову. Наразі відомо, що стріляли із пістолета гумовими кулями", - йдеться у повідомленні.

відео: Київ Оперативний