На Луганщині досі гасять пожежі, найскладніша ситуація — у трьох районах

Станом на 18.30 6 жовтня на території Луганської області продовжується гасіння пожеж в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найскладніша ситуація зберігається у Станично-Луганському, Новоайдарському та Сєвєродонецькому районах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМУ.

«Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапило 32 населених пункти», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, основні зусилля ДСНС були направлені на захист населених пунктів, польового артилерійського складу ЗСУ поблизу с. Боровеньки та газорозподільчої станції на околиці с. Олександрівка. Завдяки комплексному застосуванню наземних сил та авіації не допущено розповсюдження вогню до населених пунктів, потреби в евакуації не було.

За інформацією пресслужби, протягом 1 – 6 жовтня ліквідовано пожежу: поблизу с. Байдівка Старобільського району на площі 50 га (12:30 01.10.2020); поблизу с. Чмирівка Старобільського району на площі 50 га (06:43 03.10.2020); поблизу населених пунктів Піщане, Нижньотепле та Артема Станично-Луганського району на площі 20 га (19:30 03.10.2020); поблизу населених пунктів Лобачеве та Геївка Станично-Луганського району на площі 1 тис. 400 га (9:00 03.10.2020); поблизу с. Болотене Станично-Луганського району на площі 6 га (9:15 04.10.2020 ); поблизу населених пунктів Трьохізбенка, Муратове та Капітанове Новоайдарського району на площі 2,6 тис. га (8:30 05.10.2020); поблизу населених пунктів Боброве, Воронове та Боровське на площі 6 тис. га (8:30 05.10.2020); поблизу с. Вільхове Станично-Луганського району на площі 2 тис. га (20:00 05.10.2020); поблизу с. Артема Станично-Луганський району на площі близько 4,2 га лісової підстилки та 20 га сухої трави в полі (18:20 06.10.2020); поблизу села Смолянинове Новоайдарського району на площі 4 тис. 491 га (17:00 06.10.2020), залишається локалізованим осередок біля села Гаврилівка на площі 150 га.

Таким чином, станом на 18:30 6 жовтня з 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності 9 осередків ліквідовано, 1 осередок локалізовано, повідомили в пресслужбі. За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 20 тис. га.

Як повідомляється, до гасіння пожеж залучено важку інженерну техніку ЗСУ (БАТ – 2 од., ІМР – 1 од.) та пожежний потяг. Авіацією ДСНС протягом 5 жовтня на території Луганської області здійснено 97 скидів (320 тонн води). З початку гасіння пожеж 588 скидів (1 тис. 906 тонн води).

Також зазначається, що під час гасіння пожеж евакуйовано 150 осіб та виявлено тіла 11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи - причина загибелі встановлюється. Постраждало 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС).

Інформація щодо знищення і пошкодження житлових будинків та об'єктів інфраструктури уточнюється місцевими органами влади.

Всього до гасіння залучено майже 1 тис. 600 осіб та 295 од. техніки, з них від ДСНС – майже 400 осіб та понад 100 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська та Харківська області), у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС.