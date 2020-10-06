Ветерани АТО/ООС допомагають постраждалим від пожеж на Луганщині

Ветерани АТО/ООС допомагають постраждалим від пожеж на Луганщині

Укрінформ
Ветерани АТО/ООС разом з волонтерами Луганської області долучилися до надання допомоги постраждалим від масових пожеж.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Ветерани та волонтери Луганщини об’єднали зусилля і активно долучилася до порятунку постраждалих від пожеж людей. Гуманітарної допомоги, речей, продуктів було зібрано стільки, що довелося шукати додатковий транспорт. Це вчергове підтверджує, що ветеранська спільнота згуртована і дружня», - сказав голова Українського об’єднання учасників бойових дій Володимир Коломацький.

Зазначається, що допомога у вигляді речей та продуктів харчування була передана жителям села Муратове Новоайдарського району, в якому командування 14-ї окремої механізованої бригади розгорнуло пункт допомоги постраждалим від масштабних пожеж. Також організовано цілодобове чергування та харчування цивільного населення і пожежних, які задіяні на боротьбі з вогняною стихією.

Як повідомляється, наразі потреба в речах та одязі закрита, однак вкрай необхідним є: волонтерська допомога з розчистки постраждалих будинків та відновленні постраждалих садиб, продукти харчування тривалого зберігання, одноразовий посуд, робочі рукавички, миючі засоби, засоби гігієни.

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Як повідомляв Укрінформ, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

Постраждали 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). З населених пунктів евакуйовано 150 осіб.

За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Станом на ранок 6 жовтня із 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності ліквідовано 8 осередків, ще 2 осередки локалізовано.

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