Ветерани АТО/ООС допомагають постраждалим від пожеж на Луганщині

Ветерани АТО/ООС разом з волонтерами Луганської області долучилися до надання допомоги постраждалим від масових пожеж.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Ветерани та волонтери Луганщини об’єднали зусилля і активно долучилася до порятунку постраждалих від пожеж людей. Гуманітарної допомоги, речей, продуктів було зібрано стільки, що довелося шукати додатковий транспорт. Це вчергове підтверджує, що ветеранська спільнота згуртована і дружня», - сказав голова Українського об’єднання учасників бойових дій Володимир Коломацький.

Зазначається, що допомога у вигляді речей та продуктів харчування була передана жителям села Муратове Новоайдарського району, в якому командування 14-ї окремої механізованої бригади розгорнуло пункт допомоги постраждалим від масштабних пожеж. Також організовано цілодобове чергування та харчування цивільного населення і пожежних, які задіяні на боротьбі з вогняною стихією.

Як повідомляється, наразі потреба в речах та одязі закрита, однак вкрай необхідним є: волонтерська допомога з розчистки постраждалих будинків та відновленні постраждалих садиб, продукти харчування тривалого зберігання, одноразовий посуд, робочі рукавички, миючі засоби, засоби гігієни.

Як повідомляв Укрінформ, на території Луганської області 30 вересня було зафіксовано 146 пожеж у природних екосистемах, які внаслідок ураганного вітру швидко поширилися на значну площу.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, троє з яких загинули внаслідок отруєння продуктами горіння, одна особа – від опіків, троє – внаслідок серцевих нападів. Причина загибелі ще чотирьох встановлюється.

Постраждали 19 осіб (у тому числі 3 співробітники ДСНС). З населених пунктів евакуйовано 150 осіб.

За фактом пожеж відкрито 11 кримінальних проваджень. Слідство розглядає чотири основні версії: через обстріли окупантів з непідконтрольної території області, умисний підпал, самозаймання трави та лісу внаслідок погодних умов, необережне поводження з вогнем.

Станом на ранок 6 жовтня із 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету та сухої рослинності ліквідовано 8 осередків, ще 2 осередки локалізовано.