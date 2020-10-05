На Луганщині - черговий підпал: детонують боєприпаси, вогонь підступає до електростанцій

Станично-Луганська районна державна адміністрація заявляє про підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема.

Відповідна заява розміщена на сторінці адміністрації у Фейсбук.

"ТЕРМІНОВО!! “Раптово” запалало навіть там, де не було пожеж у 2014 -15 роках після масштабних обстрілів з граду. Черговий підпал між населеними пунктами Нижньотепле та Артема. Верховий вогонь підступає впритул до електропідстанцій. Рятувальники стримують пожежу. Від пожежі детонують не розірвані боєприпаси", - йдеться в повідомленні.