Різке похолодання: уже завтра - дощі та сильний вітер

У четвер, 17 вересня, в Україні мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень у західних, північних та Вінницькій областях короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними гідрометцентру, вітер завтра буде південно-західний, 5-10 м/с, у західних та північних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°, на Луганщині 4-9° тепла; вдень 25-30°, у західних областях 19-24°.

18-19 вересня в Україні очікується різке зниження температури: у західних, північних, 19 вересня і у східних та центральних областях вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 18 вересня 10-15° тепла, 19 вересня 13-18°; на решті території вночі 9-14° тепла, вдень 15-20°. Без опадів, лише вночі 18 вересня на півночі та північному сході країни невеликий дощ. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, 18 вересня пориви 15-20 м/с.

Синоптики також попереджають, що 17-19 вересня в Україні, крім Волині та більшості районів Закарпаття, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте також: Після різкого похолодання в Україні знову потеплішає

20-21 вересня в Україні буде без опадів, температура вночі у південній частині країни 5-10°, на узбережжі морів до 13°, вдень 18-23°; на решті території 2-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 14-20° тепла, на Закарпатті, 21 вересня і на Прикарпатті до 23°.

У столичному регіоні 17 вересня мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ (по області місцями гроза), вітер південно-західний, вдень з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°; по області вночі 11-16°, вдень 25-30°.

18-19 вересня у Києві очікується різке зниження температури: вночі 3-8° тепла, 19 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 18 вересня 10-15° тепла, 19 вересня 13-18°. Без опадів, лише вночі 18 вересня місцями невеликий дощ. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, 18 вересня пориви 15-20 м/с.

20-21 вересня у столиці буде без опадів, температура вночі 3-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 15-20° тепла.