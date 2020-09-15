Після різкого похолодання в Україні знову потеплішає

Після різкого похолодання 18-19 вересня, коли середня добова температура повітря знизиться на 10-12°, пройдуть дощі та грози, синоптики прогнозують поступове підвищення температури 23-25 вересня.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Як зазначається, 18-19 вересня, внаслідок вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3° (18 вересня заморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°. Похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с. 20-22 вересня в Україні утримається прохолодна погода; 23-25 вересня - поступове підвищення температури.

При цьому в середу, 16 вересня, в Україні ще буде малохмарно, без опадів, вночі та вранці у західних і північних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°; вдень 25-30°, у північно-східній частині та в Карпатах 21-26°.

Синоптики також попереджають, що 16-17 вересня в Україні, крім більшості районів Карпатського регіону та Волині, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

17-18 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. 17 вересня без опадів, лише вдень у західних, північних та Вінницькій областях короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°, на північному сході 7-12°; вдень 25-30°, у західних областях зниження температури до 18-23°.

18 вересня вночі у північних, центральних, Харківській областях, у Карпатах та на Прикарпатті, вдень на північному сході країни невеликий дощ, на решті території без опадів; різке зниження температури: у західних та північних областях вночі 5-10° (на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині при проясненнях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°) , вдень 11-16° тепла, на решті території вночі 8-13° (на узбережжі морів до 16°), вдень 15-20°, на південному-сході 21-24°. Вітер південний, південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 17 вересня вдень у західних, північних областях, 18 вересня на більшій частині території країни пориви 15-20 м/с.

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19-20 вересня в Україні без опадів, лише 19 вересня вночі на північному сході країни, вдень у східних областях місцями невеликий дощ. Температура вночі у південній частині країни 7-13°, на решті території 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3°; вдень 12-18° тепла.

У столичному регіоні 16 вересня малохмарно й без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. По області вночі та вранці місцями туман. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 26-28°; по області вночі 10-15°, вдень 25-30°.

16-17 вересня у східних, південних та південно-західних районах Київської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

17-18 вересня у столиці мінлива хмарність. 17 вересня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза; температура вночі 11-16°, вдень 25-30°. 18 вересня вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів; різке зниження температури вночі до 5-10°, вдень до 11-16°. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень 17 вересня та впродовж 18 вересня пориви 15-20 м/с.

19-20 вересня у Києві буде без опадів, температура вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3°; вдень 12-17° тепла.