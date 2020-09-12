Голова Чернігівської ОДА заявив про відставку

Голова Чернігівської ОДА заявив про відставку

Укрінформ
Голова Чернігівської обласної держадміністрації Андрій Прокопенко повідомив, що подав заяву про відставку через "позбавлення впливу на кадрову політику".

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"Друзі! Хочу повідомити вам важливу інформацію, яку хотів би щоб ви дізналися саме від мене. Я подав заяву про відставку з посади голови Чернігівської ОДА. Основна причина – це те, що я фактично позбавлений впливу на кадрову політику та формування складу кандидатів до обласної ради. Голова ОДА без своїх депутатів в обласній раді – це слабкий голова ОДА, який не зможе реалізовувати стратегію розвитку регіону. А без цього моя робота не має сенсу", - заявив чиновник.

Він додав, що "будь-який конфлікт – він шкодить обом сторонам, а в нашому випадку він може шкодити Президенту та нашій політичній силі. Тому я не буду його поглиблювати".

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Як повідомляв Укрінформ, Прокопенка призначили головою Чернігівської ОДА 1 листопада 2019 року.

У 2012-2013 роках він працював радником віцепрезидента, а згодом очолював один із департаментів російської нафтової компанії ТНК-ВР. У 2011 та 2013 роках займався місцевими виборами в Російській Федерації.

У 2015 році політтехнолог очолив компанію "Прокопенко та партнери", яка спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічних та кризових комунікаціях. У тому ж році був обраний депутатом Чернігівської обласної ради 7-го скликання за списком партії "Наш край", однак 2016 року склав повноваження.

У березні 2018 року Прокопенко став заступником голови чернігівської обласної організації Аграрної партії.

На парламентських виборах 2019 року очолював Одеський обласний штаб "Слуги народу".

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