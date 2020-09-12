Венедіктова не збирається йти з посади генпрокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що не писала заяви про свою відставку та не планує йти з посади генпрокурора.

Як передає Укрінформ, про це вона розповіла в інтерв'ю в ефірі ток-шоу "Свобода слова з Савіком Шустером".

"Я можу сказати знову ж таки лише за себе. Заяву за власним бажанням я не писала ні вчора, ні тиждень тому, ні місяць, ні коли мене призначали на посаду. Такої заяви не існує. Більш того хочу повідомити що я її і не збираюся писати, тому що це безвідповідально... Я не прийшла посидіти в кріслах, я прийшла змінити. У мене є шанс і я його не втрачу. Якщо Верховна Рада прийме рішення що генеральному прокурору Венедіктовій пора вже йти, вони це зроблять в визначеному законом порядку ", - сказала Венедіктова.

Вона наголосила, що поки Верховна Рада не виявить свою волю, вона залишаюся на посаді генерального прокурора.

Як повідомлялося, 10 вересня Венедіктова представила колективу генпрокуратури свого нового заступника – Максима Якубовського.