Наприкінці вересня розпочнеться атестація місцевих прокурорів — Венедіктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у понеділок провела координаційну зустріч з міжнародними партнерами, під час якої обговорювалися ключові етапи процесу реформи органів прокуратури у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генпрокурора. Венедіктова

"Хочу подякувати міжнародним партнерам за системний підхід та підтримку змін у прокуратурі. Приємно, що ми перебуваємо в синергії та знаходимо розумні рішення складних завдань з урахуванням тих реалій, в яких ми працюємо. Зараз ми дуже активно рухаємось по декількох напрямках. Окрім атестації прокурорів, розпочали процес глобальних перетворень – розробляємо Стратегію розвитку прокуратури й вже стартувала робота над Концепцією розвитку органів правопорядку", - заявила Венедіктова.

За її словами, наразі триває процес інституційного перетворення прокуратури на сучасний орган, який буде, ґрунтуючись на міжнародних стандартах, ефективно реалізовувати визначені у Конституції повноваження із забезпечення доступу до правосуддя у кримінальних провадженнях та координації діяльності органів правопорядку.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили ключові етапи процесу реформи у 2020 році. Наразі триває формування нових обласних прокуратур, а наприкінці вересня розпочнеться атестація місцевих прокурорів. Також в активній фазі другий добір в Офіс генпрокурора спеціалістів з-поза системи.

Директор Тренінгового центру прокурорів України Олеся Отраднова представила партнерам також нові підходи до перепідготовки кадрів за принципом безперервного навчання.

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Представники міжнародних організацій запевнили Офіс генпрокурора в подальшій підтримці процесу розвитку, а генеральний прокурор запропонувала зробити такі координаційні зустрічі регулярними.

У заході взяли участь представники проєкту «Pravo-Justice», Консультативної місії Європейського Союзу, Представництва Європейського Союзу в Україні, Міжнародної організації з розвитку права в Україні, Офісу Ради Європи в Україні, проєкту «Дотримання прав людини в системі кримінальної юстиції України», Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу, відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні, правового відділу Посольства США в Україні.