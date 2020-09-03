Стрілянина у кафе на Київщині: поліція встановила 22 учасників конфлікту

Поліцейські встановили 22 учасників конфлікту у кафе в місті Українка на Київщині, який згодом переріс у стрілянину.

Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області, передає Укрінформ.

За даними правоохоронців, група невідомих осіб приїхала на авто із Києва до кафе у місто Українка Обухівського району і влаштували конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві застосували мисливську зброю.

За інформацією поліції, всього пролунало до 10 пострілів, про що місцеві жителі о 19.15 повідомили до Обухівського відділу поліції. Наряди груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Обухівського відділу поліції були на місці події вже за 20 хвилин.

Водночас учасники конфлікту і персонал кафе зробили все можливе, щоби приховати цей злочин: змінили обстановку, позбирали гільзи та знищили сліди.

Для отримання відео з камер спостереження поліцейські провели невідкладний обшук і вилучили сервер.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів, аналізу відеозаписів та показів свідків поліцейські встановили, що до вчинення хуліганських дій причетні 15 місцевих жителів та 7 приїжджих зі столиці, у томі числі громадяни РФ.

Наразі правоохоронці вже провели 10 обшуків за встановленими адресами учасників інциденту.

Уточнюється, що потерпілі, які звернулися до лікарні з пораненнями, відмовилися від пояснень та співпраці зі слідством; їхньому життю нічого не загрожує.

Триває розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами вчинення хуліганства із застосуванням зброї та за фактом приховування злочину - за ч. 4 ст. 296, ст. 396 ККУ. Вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам та учасникам конфлікту.

Як повідомлялося, в Київській області 2 вересня сталася стрілянина в кафе у місті Українка. Після інциденту до лікарні звернулось троє потерпілих чоловіків з пораненнями. Один з них потім втік.