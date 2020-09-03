У кафе на Київщині сталася стрілянина: є поранені

В Київській області сталася стрілянина в кафе у місті Українка.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області, про стрільбу на території кафе правоохоронцям повідомив очевидець.

Група невідомих осіб приїхала на автівках зі столиці та влаштувала стрілянину. На місці події працівники кав’ярні прибрали речові докази, зокрема зібрали гільзи.

Після інциденту до лікарні звернулось троє потерпілих чоловіків з пораненнями. Один з них потім втік.

"Особи отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським вони відмовились", - говориться в повідомленні поліції.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за фактом хуліганства та приховування злочину. Водночас правоохоронці вже провели два обшуки щодо отримання відеозаписів з місця інциденту.

"Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до стрілянини. Встановлюються свідки та очевидці злочину", – підсумували у поліції Київщини.

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Нагадаємо: нещодавно на Харківщині сталася стрілянина під час нападу на автобус з людьми. У МВС її назвали конфліктом між прихильниками двох політичних сил.