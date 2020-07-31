Прикордонні загони у шести областях реорганізують за європейськими нормами

Відсьогодні з 20.00 п’ять прикордонних загонів нестимуть службу за новою оргштатною структурою.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Оптимізовано ділянки відповідальності прикордонних загонів у Львівській, Волинській, Житомирській, Рівненській, Херсонській та Запорізькій областях. Реорганізація відбувається з урахуванням європейських норм. Оскільки в Україні триває реформа децентралізації, оптимізація ділянок органів та підрозділів охорони кордону здійснюється з урахуванням адміністративно-територіального устрою", - йдеться у повідомленні.

У Львівській області ліквідовано Мостиський прикордонний загін. Майже 280-кілометрова ділянка кордону з Польщею в межах Львівської області перейшла у відповідальність оновленого Львівського загону. Об’єднання двох загонів в один дозволило вивільнити близько півтисячі посад з управління для підрозділів, які здійснюють безпосередню охорону кордону.

Відділи прикордонної служби «Амбуків» та «Морозовичі», які були в складі Львівського загону, але дислокуються у Волинській області, перейшли в управління Луцького прикордонного загону.

У свою чергу Луцький прикордонний загін передав в управління Житомирського загону підрозділи, які охороняли кордон з Білоруссю у Рівненській області (відділи «Березове», «Дубровиця», «Вичівка») та відділ «Рівне-аеропорт». Відтепер ділянка відповідальності Луцького загону – понад 440 кілометрів кордону з Польщею та Білоруссю в межах Волинської області, а Житомирського – понад 630 кілометрів кордону з Білоруссю в межах Рівненської, Житомирської та Київської областей, а також понад 140 кілометрів по тиловій межі «зони відчуження».

Оптимізація ділянок у Запорізькій та Херсонській областях дозволила передати в управління одного прикордонного загону усі КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Після реорганізації Бердянському загону визначено ділянку протяжністю майже 630 км по узбережжю Азова в межах Запорізької області. А відділи «Чонгар» та «Благовіщенка» відійшли від Бердянського до Херсонського загону, який сьогодні відповідає за ділянку адмінмежі та узбережжя, протяжністю понад 780 кілометрів в межах Херсонської та Миколаївської областей.

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Оптимізація структури Державної прикордонної служби триває. Раніше цього року ліквідовано Лисичанський прикордонний загін, ділянка відповідальності якого увійшла в управління Луганського загону. А торік масштабне скорочення управлінської складової відбувалося на рівні Адміністрації та регіональних управлінь Держприкордонслужби.

Так, з 8 регіональних управлінь залишилось 4. У центральному апараті відомства кількість департаментів скоротилася з 15 до 5, самостійних структурних підрозділів на третину. Кількість генеральських посад зменшено на 21%.

Фото: dpsu.gov.ua