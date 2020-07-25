На Львівщині прикордонникам повернули понад 10 тисяч гектарів

Рішенням Верховного Суду понад 10 тисячам гектарів уздовж кордону з Польщею повернуто статус земель оборони.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Держприкордонслужбі у суді вдалося досягти рішення щодо залишення в силі рішення судів попередніх інстанцій. Ними визнано незаконним та скасовано рішення Львівської обласної ради та визнано недійсним договір про надання в користування фізкультурно-спортивному товариству мисливських угідь у прикордонній смузі, в межах відповідальності Львівського та Мостиського прикордонних загонів, загальною площею 10 254 га. Ідеться про землю між лінією інженерно-технічних споруд та державним рубежем на ділянці протяжністю близько 250 км”, - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ нагадують, що 30 червня 2020 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянув аналогічну справу. Тоді було залишено в силі рішення судів попередніх інстанцій щодо визнання недійсним договору про умови ведення мисливського господарства стосовно мисливських угідь на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби «Пархоменкове» та «Коритниця» Львівського загону загальною площею 465 га.

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Зазначені рішення суддів підтвердили правовий статус земель оборони та забезпечили можливість органів Державної прикордонної служби України підтримувати прикордонний режим у зоні відповідальності.

Фото: ДПСУ