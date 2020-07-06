На кордоні з Польщею відкрили ще один пункт пропуску

На кордоні з Польщею 6 липня о 1 годині ночі відновлено роботу пункту пропуску «Грушів-Будомєж». Станом на ранок кордон перетнули всього 74 особи.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Пропуск легкового та вантажного транспорту відновлений сьогодні о 1 годині ночі. На 8:00 кордон тут перетнули всього сімдесят чотири особи. Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску одразу ж, як це стало можливим з польського боку», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що уряд України ще 20 травня прийняв рішення про відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою. Українська сторона готова поновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона.

На кордоні з Польщею на сьогодні поки не здійснюється пропуск у пунктах «Смільниця», «Угринів», «Устилуг». Українські прикордонники готові відновити роботу цих пунктів одразу, як з польського боку запрацюють ПП «Кросценко», «Долгобичув» та «Зосін» відповідно.

Функціонуючі на цей момент пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС дають змогу забезпечувати ритмічний пропуск наявного пасажиро-транспортного потоку.

Станом на 6 ранку сьогодні черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами ЄС немає.

Фото: ДПСУ