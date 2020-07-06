На кордоні з Польщею відкрили ще один пункт пропуску
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Пропуск легкового та вантажного транспорту відновлений сьогодні о 1 годині ночі. На 8:00 кордон тут перетнули всього сімдесят чотири особи. Держприкордонслужба відновила роботу цього пункту пропуску одразу ж, як це стало можливим з польського боку», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що уряд України ще 20 травня прийняв рішення про відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою. Українська сторона готова поновлювати міжнародний рух у тих пунктах пропуску, де це готова зробити суміжна сторона.
На кордоні з Польщею на сьогодні поки не здійснюється пропуск у пунктах «Смільниця», «Угринів», «Устилуг». Українські прикордонники готові відновити роботу цих пунктів одразу, як з польського боку запрацюють ПП «Кросценко», «Долгобичув» та «Зосін» відповідно.
Функціонуючі на цей момент пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС дають змогу забезпечувати ритмічний пропуск наявного пасажиро-транспортного потоку.
Станом на 6 ранку сьогодні черг перед пунктами пропуску на ділянці кордону з країнами ЄС немає.
Фото: ДПСУ