У Слов’янську триває реконструкція стадіону ім. Скиданова

У Слов’янську на Донеччині в рамках програми «Велике будівництво» триває реконструкція стадіону імені Юрія Скиданова, вартість оновлення якого складе понад 35 млн грн.

Про це 1 липня повідомляє сайт Донецької обласної держадміністрації.

«Роботи з масштабного оновлення стадіону імені Юрія Скиданова в Слов’янську, який включений до національного проєкту «Велике будівництво», набирають обертів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проєктом реконструкції цього спортивного об’єкта передбачено: ремонт трибун на 2,5 тис. місць і адміністративної будівлі, облаштування бігових доріжок навколо існуючого футбольного поля 105х68 метрів, що залишиться з натуральним газоном, а також огорожі по периметру стадіону, будівництво тенісного корту, мініфутбольного поля, універсального майданчика для гри у волейбол та баскетбол, майданчика з тренажерним обладнанням.

Замовником робіт є управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, підрядником виступає ТОВ «Моноліт-центр». На сьогодні проходить облаштування бігових доріжок, реконструкція трибун, ремонт підтрибунного та адміністративного приміщень, триває благоустрій території.

Вартість оновлення стадіону складе 35 469,872 тис. грн, з яких 31 922,884 тис. грн – це кошти Державного фонду регіонального розвитку, 3 546,988 тис. грн – кошти міського бюджету.

В ОДА повідомили, що 1 липня заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін і начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик провели в місті Слов’янськ робочу нараду з питань реалізації програми Президента України «Велике будівництво». З ходом робіт на стадіоні імені Ю.П.Скиданова керівництво області ознайомив Слов’янський міський голова Вадим Лях.

Вадим Філашкін у діалозі з учасниками робочої наради наголосив на необхідності жорсткого дотримання термінів виконання запланованих робіт, які мають бути завершені до 1 жовтня поточного року.

В обладміністрації нагадали, що до національного проєкту «Велике будівництво» включено 5 стадіонів на території Донеччини: у Волновасі, Краматорську, Селидовому та Слов’янську. 14 травня в рамках програми Президента України, спрямованого на масштабну розбудову якісної інфраструктури, було відкрито перший у країні спортивний об’єкт – крите футбольне поле зі штучним покриттям у краматорському парку культури та відпочинку «Сад Бернацького».

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua