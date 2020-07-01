На Рівненщині відремонтують дорогу до «Базальтових стовпів»

Ремонт дороги у Костопільському районі, що пролягає до туристично-привабливого об’єкта «Базальтові стовпи», увійшов до президентського проєкту «Велике будівництво».

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«До президентського проєкту «Велике будівництво» увійшов ремонт дороги у Костопільському районі, що пролягає до туристично-привабливого об’єкта «Базальтові стовпи». Ділянка «Малий Стидин-Злазне-Іваничі» є однією із найгірших в районі, тож на її відновлення із нетерпінням очікують як місцеві мешканці, так і туристи», - йдеться у повідомленні.

Також підкреслюється, що реконструкція семи кілометрів дороги розпочнеться вже невдовзі.

Цього року на відновлення дорожнього полотна планують спрямувати з держбюджету майже 40 млн грн. Нині проєктна документація пройшла відповідну експертизу і зареєстрована в cистемі електронних публічних закупівель Prozorro.

Як повідомлялося, у межах президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкцію 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км доріг.

Базальтові стовпи - геологічна пам'ятка природи місцевого значення, розташована в Костопільському районі Рівненської області, біля сіл Базальтового, Берестовця, Нового Берестовця. Являють собою природні колони, що мають чотири, а то й вісім граней.

Загальна протяжність відслонень базальтів у межах пам'ятки – 180-230 метрів. Товщина стовпів - до 1,2 м.

Фото: rv.gov.ua