На Рівненщині відремонтують дорогу до «Базальтових стовпів»
Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.
«До президентського проєкту «Велике будівництво» увійшов ремонт дороги у Костопільському районі, що пролягає до туристично-привабливого об’єкта «Базальтові стовпи». Ділянка «Малий Стидин-Злазне-Іваничі» є однією із найгірших в районі, тож на її відновлення із нетерпінням очікують як місцеві мешканці, так і туристи», - йдеться у повідомленні.
Також підкреслюється, що реконструкція семи кілометрів дороги розпочнеться вже невдовзі.
Цього року на відновлення дорожнього полотна планують спрямувати з держбюджету майже 40 млн грн. Нині проєктна документація пройшла відповідну експертизу і зареєстрована в cистемі електронних публічних закупівель Prozorro.
Як повідомлялося, у межах президентського проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині заплановано спорудження або реконструкцію 5 шкіл, 5 садочків і 5 спортивних об’єктів, а також 73 км доріг.
Базальтові стовпи - геологічна пам'ятка природи місцевого значення, розташована в Костопільському районі Рівненської області, біля сіл Базальтового, Берестовця, Нового Берестовця. Являють собою природні колони, що мають чотири, а то й вісім граней.
Загальна протяжність відслонень базальтів у межах пам'ятки – 180-230 метрів. Товщина стовпів - до 1,2 м.
Фото: rv.gov.ua