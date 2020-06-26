На Буковині завершують ремонт траси до пункту пропуску "Порубне"

У Чернівецькій області в межах проєкту «Велике будівництво» завершують капітальний ремонт ділянки міжнародної траси М-19 біля пункту пропуску "Порубне".

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Триває капітальний ремонт автомобільної дороги міжнародного значення М-19. Тут мають полагодити 5,1 кілометра шляху, який веде до румунського кордону. Наразі почали укладати верхній шар асфальту на ділянці біля контрольно-пропускного пункту "Порубне". Роботи виконують у рамках проєкту Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво"", - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначають, що після ремонту дорога М-19 стане більш безпечною та комфортною. Тут з’явиться ще одна смуга для відстою транспорту, нове освітлення, знаки та розмітка.

Дорога до міжнародного автомобільного пункту пропуску є стратегічно важливою не лише для Чернівецької області, а й для всієї України.

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Вартуватиме капітальний ремонт шляху 120 мільйонів гривень. Роботи фінансують з державного бюджету.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел