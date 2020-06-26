У Волновасі споруджують новий стадіон

У межах «Великого будівництва» у Волновасі на Донеччині споруджують новий стадіон, вже завершено земляні роботи.

Про це повідомили на сайті Донецької обласної держадміністрації.

«Земельні роботи завершені на місці будівництва стадіону у Волновасі, який споруджується в контексті програми «Велике будівництво», започаткованої Президентом України Володимиром Зеленським», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що реалізація цього проєкту поруч із загальноосвітньою школою №3 передбачає будівництво футбольного поля зі штучним покриттям розмірами 90х60 метрів, бігових доріжок, установку трибуни для глядачів на 264 місця, облаштування роздягалень, душових, санвузлів, зовнішнього освітлення та парковки. Замовником робіт є комунальна фізкультурно-оздоровча установа «Донецький обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

В ОДА уточнили, що нині на місці будівництва стадіону у Волновасі завершено земляні роботи (сплановано ділянки під бігові доріжки, основу футбольного поля та трибуни), на 40% виконано переобладнання гаражів під роздягальні (зроблено покрівлю, утеплення фасадів, розводку комунікацій), проходять роботи з влаштування щебеневої основи під укладку штучного покриття.

На 2020 рік передбачено кошти в сумі 27 303,548 тис грн, у тому числі 21 903,548 тис грн. – з обласного бюджету, 5 400 тис грн. – з районного бюджету. Підрядником виступає ТОВ «ТБК СХІД», термін завершення робіт – вересень-жовтень 2020 року.

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В облдержадміністрації нагадали, що в контексті національного проєкту «Велике будівництво» 14 травня було відкрито перший в Україні спортивний об’єкт – крите футбольне поле зі штучним покриттям у парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» міста Краматорськ. До середини осені 2020 року на території Донецької області мають відреконструювати стадіони у Селидовому і Слов’янську, збудувати «з нуля» стадіон у Волновасі та ще один у Краматорську.

Як повідомлялося, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua