На Рівненщині відремонтували 10 кілометрів сільської дороги

У Рівненській області у межах президентської програми «Велике будівництво» відремонтували 10 км сільської дороги в Березнівському районі.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Незручні 10 кілометрів бруківки в Березнівському районі замінили на сучасне дорожнє покриття. Дорога Кам’янка - Велике Поле входить в президентську програму «Велике будівництво». Дорога оновлена на 100%. Тут вже відремонтували дорожнє покриття, нанесли розмітку, облаштували узбіччя, встановили дорожні знаки. Дорога вкрай необхідна для безпечного підвозу дітей до школи, надання вчасної медичної допомоги, доїзду жителів, які працюють за межами населених пунктів», - розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Також повідомляється, що на ремонт спрямували 50 млн грн субвенції з держбюджету.

Читайте також: На Київщині відкрили оновлені 25 кілометрів траси на Одесу

За словами Великопільського сільського голови Зої Толочик, на завершення дороги з нетерпінням чекали жителі чотирьох сіл.

Як повідомляло агентство, в межах проєкту «Велике будівництво», на Рівненщині цього року планують відремонтувати 73 км доріг.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: rv.gov.ua