На Західну Україну направили додаткові сили і авіацію – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для подолання наслідків паводків на Західну Україну направлено додаткові сили та авіацію МВС.

Про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"З регіону вже евакуйовано близько 400 осіб, жертвами негоди стали троє людей. Моїм рішенням до цих областей направлено придані сили: 150 військових Національної гвардії, 4 гвинтокрили Н225 та Мі-8, військовий літак НГУ. Доставлено понад 1200 кг їжі та води", - уточнив Аваков.

Окрім цього, для повітряного моніторингу на Західній Україні будуть залучати малу авіацію - літаки Diamond ДПСУ.

За словами очільника МВС, за прогнозами ДСНС, сильні опади очікуються ще кілька днів.

Глава МВС нагадав, що з 22 червня його рішенням в регіонах, які потерпають від паводків, введено надзвичайні заходи безпеки.

Там залучено понад 1500 поліцейських, рятувальників та гвардійців, зокрема для проведення моніторингу - 110 гвардійців гірсько-патрульної роти.

Підрозділи МВС здійснюють евакуацію людей, повітряний та наземний моніторинг, берегоукоіплення, відкачування та відведення води.

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Як повідомлялося, внаслідок сильних злив протягом 22-23 червня було підтоплено майже 200 населених пунктів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

За даними ДСНС, зруйновано, зокрема, 110 км автодоріг, 1 тис. 850 метрів берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області; пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів, 280 м дамб у Чернівецькій області і порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

У Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях через повінь було евакуйовано 389 людей.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків.

Фото: МВС України