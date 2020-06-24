Шмигаль вилетів на Прикарпаття через паводки

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вилетів до Івано-Франківської області через паводки, щоб скоординувати роботи з подолання наслідків стихії на місці.

Про це він повідомив у Telegram.

"Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди", - написав Прем'єр.

На викладеному відео також видно, що зі Шмигалем в літак сідає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як повідомлялося, внаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях.

За даними ДСНС, інтенсивні опади протягом 22-23 червня призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях.

Зазначається, що всього було підтоплено 197 населених пунктів (Івано-Франківська — 165, Чернівецька — 18, Львівська — 8, Закарпатська — 3). З них понад 5 тис. будинків, 6 фельшерсько-акушерських пунктів у Івано-Франківській області. Зокрема, було затоплено понад 3 тис. підвалів, 9 тис. 644 присадибних ділянок, 3 тис. 286 колодязів.

Повідомляється про зруйновані 110 км автодоріг, 1 тис. 850 м берегоукріплень та 90 мостів у Івано-Франківській області, 30 метрів дамби № 5 у Чернівецькій області; пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів, 280 м дамб у Чернівецькій області і порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Президент Володимир Зеленський напередодні обговорив з урядом питання допомоги людям, які потерпають від повеней і сильних опадів, і поставив завдання відправити до постраждалих регіонів гуманітарний вантаж.