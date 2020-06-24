На Буковині через підняття води у річці Прут може затопити 8 сіл — ДСНС

Рятувальники попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, а під загрозою опинились 8 навколишніх сіл.

Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«За інформацією Укргідрометцентру, 24 червня на р. Прут — пост Чернівці очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку висотою 680-730 см над нулем поста (рівень води на 18 год. 23 червня дорівнює 417 см)», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим рятувальники попереджають, що вода може затопити:

села Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району;

сільськогосподарські угіддя Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;

блоки сигналізації військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;

автомобільну дорогу та ринок Добробут.

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Нагадаємо: синоптики попереджають про повінь на заході України з 23 до 25 червня. Очікується високий дощовий паводок у Чернівецькій, Івано-Франківські та Львівській області. Подекуди рівень води у річках може піднятися на 3,5 метра.