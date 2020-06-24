У Чернівцях та на Буковині через опади підтопило вулиці

Вода у річці Прут досягла критичної межі – перевищила позначку у 5 метрів, через що багато вулиць в обласному центрі затопило, а так само і в деяких селах вулиці перетворилися на бурхливі річки.

Про затоплені села Ревне та Стрілецький Кут на Буковині розповіли у місцевому виданні "Чернівецький промінь".

Усі потоки навколо населених пунктів вийшли з берегів, десятки будинків та домогосподарств – затоплені.

Сильні зливи у Чернівцях також перетворили чимало міських вулиць на річки. Зокрема, вулиці Хотинську, Руську, Калічанку та інші.

У Чернівцях станом на 1 годину ночі 24 червня вода у річці Прут піднялася вже на понад 5 метрів (502 сантиметри) та дісталася ринку "Добробут" і "Калинівського ринку", пише "Молодий буковинець".

Спільнота Facebook Chernivtsigram на своїй сторінці показала результати підтоплень Чернівців.

Раніше голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук писав у фейсбуці, що саме 5 метрів – це критична позначка.

Згідно зі звітом заступника голови Чернівецької ОДА Олексія Бойка, станом на початок 24 червня: