У Чернівцях та на Буковині через опади підтопило вулиці
Про затоплені села Ревне та Стрілецький Кут на Буковині розповіли у місцевому виданні "Чернівецький промінь".
Усі потоки навколо населених пунктів вийшли з берегів, десятки будинків та домогосподарств – затоплені.
Сильні зливи у Чернівцях також перетворили чимало міських вулиць на річки. Зокрема, вулиці Хотинську, Руську, Калічанку та інші.
У Чернівцях станом на 1 годину ночі 24 червня вода у річці Прут піднялася вже на понад 5 метрів (502 сантиметри) та дісталася ринку "Добробут" і "Калинівського ринку", пише "Молодий буковинець".
Спільнота Facebook Chernivtsigram на своїй сторінці показала результати підтоплень Чернівців.
Раніше голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук писав у фейсбуці, що саме 5 метрів – це критична позначка.
Згідно зі звітом заступника голови Чернівецької ОДА Олексія Бойка, станом на початок 24 червня:
- Підтоплено 16 населених пунктів.
- Затопило 61 житловий будинок.
- У воді 257 підвалів та 507 присадибних ділянок.
- Відселено 95 людей, серед яких 22 – діти.