На Закарпатті паводком затопило трасу державного значення – рух перекрили

Через підвищення рівня води у річці Тиса і затоплення дороги повністю втрачене міжобласне сполучення Закарпаття - Івано-Франківськ у межах Рахівського району.

Траса державного значення Мукачево - Рогатин перекрита працівниками поліції у ряді сіл Рахівського району.

Про це повідомляє поліція Закарпатської області на своїй сторінці у Facebook.

“Через підвищення рівня води у річці Тиса повністю втрачене міжобласне сполучення Закарпаття - Івано-Франківськ у межах Рахівського району. У зв’язку з тим, що рівень води у місцевих водоймах значно підвищився, річка Тиса розлилася на проїжджу частину", - йдеться в повідомленні.

Як інформують, рух на трасі повністю перекрито працівниками поліції у населених пунктах Костилівка, Рахів, Білин, Кваси та Ясіня - задля недопущення аварійних ситуацій та сприяння у ліквідації наслідків негоди.

Також стався витік води на дорогу між населеними пунктами Тересва і Криве Тячівського району Закарпаття. Рух ділянкою було тимчасово обмежено. На місцях стихійного лиха працює особовий склад відділків поліції, станом на зараз рух в Тячівському районі відновлено.

Як уже раніше повідомляв Укрінформ, в гірських районах Закарпаття склалася загрозлива ситуація в річках через аномальні опади. Пікового рівня води в Тисі на Рахівщині очікують сьогодні ввечері, прогнозують, що далі паводкова хвиля піде в долинні території області.

Фото: Нацполіції