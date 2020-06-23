Негода на Прикарпатті: підтоплені 73 населені пункти, зруйновані шість мостів

На Івано-Франківщині станом на 12:30 23 червня через негоду підтоплені 73 населені пункти, в 11 районах затоплено 450 домогосподарств.

Про це інформує сектор комунікації поліції Івано-Франківщини.

“Станом на 12:30 23 червня підтоплені 73 населені пункти, в одинадцятьох районах затоплено 450 домогосподарств, а також зруйновано 6 дерев’яних мостів і частково розмито дороги”, - йдеться у повідомленні.

Ліквідація наслідків негоди на Івано-Франківщині / Фото: Офіційний сайт Національної поліції

Читайте також: У Чернівцях готують масштабну евакуацію через паводок

Найбільше від опадів постраждали Верховинський район, Коломийський, Калуський, Тисменицький, Долинський, Рожнятівський та Косівський.

Крім того, 3 села залишись без світла у Тисменицькому районі.

Поліцейські з рятувальниками продовжують ліквідовувати наслідки негоди на Івано-Франківщині.