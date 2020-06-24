В Україні через негоду без світла - 120 населених пунктів

Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок 24 червня знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Станом на 7 год. 24 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях, а саме: Івано-Франківська – 62, Сумська – 17, Житомирська – 16, Чернівецька – 13, Волинська – 9 та Закарпатська – 3», - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

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Як повідомлялося, питання про подолання наслідків негоди розглянуть на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня.