На Буковині через негоду без газу залишились декілька сіл

У Чернігівській області кілька сіл, а це близько тисячі споживачів, відключили від газопостачання у зв'язку із негодою.

Про це повідомляє АТ "Чернівцігаз".

Газу немає у трьох селах Кіцманського району: Драченцях, Білій та Стрілецькому Куті. Аварійні бригади чергують на ушкоджених ділянках газопроводів та лагодять мережу.

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Як повідомив виконавчий директор "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров, "Чернівцігаз" підтримують тиск у газопроводах з резервного напрямку.

Раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли про 11 населених пунктів Чернівецької області, які потерпають від негоди. Через підтоплення дворів та будинків із зони лиха тимчасово відселили 68 людей.

Фото: АТ "Чернівцігаз"