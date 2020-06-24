На Буковині через негоду без газу залишились декілька сіл
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Укрінформ
У Чернігівській області кілька сіл, а це близько тисячі споживачів, відключили від газопостачання у зв'язку із негодою.
Про це повідомляє АТ "Чернівцігаз".
Газу немає у трьох селах Кіцманського району: Драченцях, Білій та Стрілецькому Куті. Аварійні бригади чергують на ушкоджених ділянках газопроводів та лагодять мережу.
Як повідомив виконавчий директор "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров, "Чернівцігаз" підтримують тиск у газопроводах з резервного напрямку.
Раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли про 11 населених пунктів Чернівецької області, які потерпають від негоди. Через підтоплення дворів та будинків із зони лиха тимчасово відселили 68 людей.
Фото: АТ "Чернівцігаз"