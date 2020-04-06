На Буковині автомобіль врізався у газову трубу - 9 сіл залишилось без газу

У Чернівецькій області автомобіль на швидкості в'їхав у трубу підвідного газопроводу. Через пошкодження труби 9 сіл області залишилися без газу майже на добу.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

"До поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля не впорався з керуванням та врізався у трубу газопостачання в селі Млинки Хотинського району. Внаслідок незначного пошкодження труби діаметром 200 мм без газопостачання залишилися села Млинки, Поляна, Рухотин, Блищадь, Зелена липа, Перебиківці, Корнешти, Гринячка, Рашків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Facebook компанії "Чернівцігаз", газопостачання до цих сіл відновлять після проведення аварійно-ремонтних робіт до 18:00 6 квітня.

Фото: Facebook/АТ "Чернівцігаз"