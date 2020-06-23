Негода на заході України: Шмигаль доручив розробити невідкладні заходи

Питання про подолання наслідків негоди буде розглянуто на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 25 червня.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Комісія розгляне питання про надання допомоги постраждалим районам. Також очікується підняття рівня води на Дністрі. Ми маємо заздалегідь підготуватись до можливих наслідків», - сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

В межах підготовки до проведення засідання він доручив міністру екології та природних ресурсів Роману Абрамовському, голові Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції щодо невідкладних заходів для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки у Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Найскладніша ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, у Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та у Стрийському районі Львівської області.

Станом на ранок 23 червня у 38 населених пунктах Івано-Франківської області підтоплено 43 житлові будинки, 92 дворогосподарства, 21 присадибну ділянку та понад 5 га сільгоспугідь. Негодою пошкоджені дороги та мости.

У 4 населених пунктах Стрийського району Львівської області підтоплено понад 100 житлових будинків, 3 господарські будівлі, 19 підвальних приміщень та 18 дворогосподарств.

У Вижницькому районі Чернівецької області стався порив дамби № 5, внаслідок чого підтоплено 28 домогосподарств.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошено «червоний» рівень небезпеки.