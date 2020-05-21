Вірусологи Тернополя розпочали роботу у новому корпусі лабораторного центру

У Тернополі в обласному лабораторному центрі відкрили реконструйований корпус.

Про це повідомила Укрінформу в. о. директора Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України Оксана Чайчук.

«Сьогодні група наших фахівців-вірусологів приступила до роботи у реконструйованому окремому корпусі лабораторного центру. Поштовхом до його облаштування стало загострення ситуації із COVID-19. Адже через брак фінансування будівля приміщення, де нині розташувалася лабораторія, залишалася недобудованою упродовж 11 років. Нині тут, в оновленому менш ніж за місяць корпусі, вірусологам створено всі умови для повноцінної роботи», - поінформувала Чайчук.

За її словами, для ефективної роботи фахівців придбано ПЛР-апарат нового покоління. Лабораторію забезпечено іншим новим обладнанням, розхідними матеріалами, і вона готова виконувати дослідження на COVID-19 в обсягах близько 600-800 досліджень на добу.

Як підтвердили в облдержадміністрації, зараз тривають переговори з Міністерством охорони здоров`я України, щоб лабораторний центр отримав статус міжрегіонального.

Окрім цього, планується створення на базі закладу центру підвищення кваліфікації вірусологів.

Від початку пандемії в Тернопільському лабораторному центрі проведено близько 10 тисяч тестів. Цей показник є одним із найвищих в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, на Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, станом на 21 травня зафіксовано 1098 випадків COVID-19, з них 23 – летальні, 678 людей одужали.

Фото: facebook/Тернопільська обласна державна адміністрація