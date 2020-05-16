Німецький вірусолог вважає масову вакцинацію проти COVID-19 непотрібною

Президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер вважає за непотрібне проведення примусової масової вакцинації проти COVID-19 навіть після того, як вакцина з’явиться.

Про це професор заявив у суботу в Шверині, земля Мекленбург-Передня Померанія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас немає підстав думати про обов’язкове щеплення», - сказав Вілер.

Він вважає громадян «достатньо розумними», щоб зрозуміти, що щеплення зміцнить їх здоров’я.

Кілька тижнів тому в RКІ була створена робоча група з питань вакцинації. Вона буде опікуватися питанням, яким групам населення робити щеплення, коли вакцину буде створено. За розрахунками німецьких експертів, це станеться не раніше середини наступного року.

За словами Вілера, Німеччині «майже вдалося припинити першу велику епідемію», про що свідчить те, що останнім часом щодня в країні фіксується менше 1000 нових інфекцій, що є «великим успіхом», хоча й не повною перемогою над хворобою.

За даними RКІ, станом на 16 травня загальна кількість підтверджених інфікованих за весь час з початку епідемії сягнула 173 772 (плюс 620 за останню добу), померло - 7881. Одужали майже 152 тисячі людей.

Станом на середину дня 16 травня у світі зафіксовано 4 646 413 випадків коронавірусної хвороби, 1 770 751 людина одужала від недуги, 308 984 померли.