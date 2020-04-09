У Німеччині щодня роблять до 100 тисяч тестів на COVID-19

Кількість заражених коронавірусом у Німеччині перевищила 108 тисяч. У країні щодня роблять до 100 тисяч тестів на COVID-19.

Такі дані навів міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан на брифінгу 9 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр підкреслив що рання діагностика залишається важливою стратегією уповільнення розповсюдження вірусу. А також констатував, що попри те, що кількість жертв COVID-19 в Німеччині зростає, обмежувальні заходи дають свій ефект.

«Підтверджено інфікування 108 202 осіб, померли 2017», - поінформував президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

За його даними, останні два дні спостерігається тенденція до збільшення денної кількості нових інфікувань після 5 днів поступового їх зниження. З 8 на 9 квітня показник становив 4974, напередодні 4008 тоді як попередні дні було менш як 4 тисячі.

Зростання кількості померлих - за добу на 246 – Вілер пояснює тим, що збільшилося число інфікованих серед старшого населення, зокрема, в будинках літніх, тоді як на початку хвилі було більше молодих людей. Середній вік жертв – 80 років. Наймолодшій жертві в Німеччині було 28 років. Смертність від CОVID-19 сягає в Німеччині 1,9%.

RKI разом з МОЗ започатковують три дослідження, метою яких є виявлення реальної кількості інфікованих, тих, хто переніс захворювання, людей, у яких виробився імунітет тощо. Перші результати досліджень очікуються в травні.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок четверга, 9 квітня, підтверджено понад 1,5 мільйона випадків коронавірусу, з них летальних - понад 88 тисяч. Одужали понад 330 тисяч осіб.