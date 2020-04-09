Німеччина збирається випускати маски для себе і Європи

Німеччина налагодить власне виробництво масок, щоб забезпечити себе засобами індивідуального захисту.

Про це заявили на спільному брифінгу в Берліні 9 квітня міністри економіки та охорони здоров’я ФРН Петер Альтмаєр і Єнс Шпан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми хочемо бути більш незалежними. Хочемо налагодити виробництво в Німеччині та в Європі», - заявив Альтмаєр.

«Ми не повинні бути залежними від однієї великої країни», - додав Шпан.

Наразі, за словами, Альтмаєра, 90% всіх масок виробляється в Азії і «треба суттєво скоротити цей відсоток».

Чиновники визнали, що в ФРН фактично не було налагоджено власного виробництва масок. Тепер на базі Мінекономіки створено штаб, який опікуватиметься цією проблемою.

За розрахунками, потреба в масках складатиме кілька мільярдів штук. Для їх виробництва буде потрібно як обладнання, так і сировина. Влада робить ставку в цьому питанні переважно на приватні компанії та обіцяє покращити для них умови інвестування. За словами Шпана, вже надійшло понад 100 пропозицій, у тому числі від виробників матеріалів для автоіндустрії.

Читайте також: У Китаї відвантажили чергову партію тестів на коронавірус і засобів захисту для України

Цього тижня в Німеччині очікують 40 мільйонів захисних масок з Китаю, стільки, скільки за 2 попередніх тижні разом. Наразі між двома країнами налагоджено щоденні вантажні рейси, які доставляють до ФРН необхідні матеріали з КНР за домовленістю між їх лідерами.